Ha scelto la via del rito abbreviato un commerciante cinquantanovenne bengalese accusato di atti sessuali con una minorenne. La strategia difensiva è stata formalizzata in aula dall’avvocato Davide Casà. La vicenda risale allo scorso anno e scaturisce dalle denunce presentate da una ragazzina di 13 anni. La giovane ha raccontato di essere stata sorpresa alle spalle mentre guardava della merce esposta nel negozio di San Leone e di essere stata baciata in bocca contro la sua volontà.

Accuse che la minore, assistita dall’avvocato Giovanni Crosta, ha confermato anche davanti il giudice Micaela Raimondo durante l’incidente probatorio richiesto dal sostituto procuratore Elenia Manno, una fase che serve per cristallizzare le prove in vista di un eventuale processo. Il commerciante è difeso dall’avvocato Davide Casà e ha chiesto di poter essere sentito. Si torna in aula il 18 marzo.