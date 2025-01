Uno speciale treno ibleo da Modica ad Agringento e viceversa per Agrigento Capitale della Cultura 2025. È questo l’appello al presidente della Regione Schifani del Comitato per il Rilancio della Ferrovia Siracusa – Ragusa – Caltanissetta che la deputata regionale M5S Stefania Campo ha fatto suo e che è approdato all’Ars sotto forma di mozione da discutere a sala d’Ercole per impegnare il governo in questa direzione.

“Riteniamo doveroso – dice la parlamentare regionale – che per un evento di così grande portata, il flusso di visitatori e turisti si snodi attraverso vie di comunicazione sicure e dirette, e, soprattutto, che venga garantito a tutti i nostri concittadini il diritto di avere un mezzo pubblico a disposizione per raggiungere Agrigento in questa specifica e straordinaria occasione. Ed ecco perché proponiamo ufficialmente l’istituzione di un nuovo collegamento in treno tra Modica e Agrigento, e viceversa”.

Il treno diretto, nelle intenzioni del comitato potrebbe essere effettuato con un “Minuetto”, con fermate a Ragusa, Comiso, Vittoria, Gela, Licata, Canicattì, con partenza da Modica alle ore 9:45 e arrivo ad Agrigento Centrale alle 12:55. E per il ritorno in giornata, con un diretto “Agrigento – Modica”, con le stesse fermate, con partenza intorno alle ore 20:00 e arrivo a Modica alle 23:00.

“È ovvio – precisa Campo – che l’istituzione di questa nuova tratta, da realizzare grazie ad una fattiva collaborazione fra l’Assessorato regionale al Turismo e la Fondazione FS, come già avviene ad esempio per la Barocco Line, non dovrà comportare nessuna riduzione dell’attuale programmazione ordinaria di treni, ma, al contrario, dovrebbe essere prevista come ulteriore arricchimento dell’odierna offerta, valida oltre che nei giorni feriali, anche nei giorni festivi e nelle domeniche, coinvolgendo altresì le agenzie di viaggio del territorio, tour operator ed enti comunali”.

“Le vie di collegamento, soprattutto ferroviarie – conclude la deputata – sono il futuro da costruire, se vogliamo che la nostra provincia esca dall’isolamento e dalla marginalità in cui si ritrova. Un treno per Agrigento Capitale della Cultura 2025, oggi, può significare un passo in avanti nella direzione giusta. Schifani saprà cogliere questa opportunità per il bene della nostra provincia?”.