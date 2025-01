Percorsi più snelli per l’adozione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) e per le nuove concessioni demaniali. È l’obiettivo portato avanti dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, che questa mattina ha incontrato i sindaci dei 123 Comuni costieri siciliani,per chiarire i contenuti del decreto già pubblicato che velocizzale procedure di approvazione e adozione dei Pudm e annunciare anche l’ altro imminente decreto assessoriale che semplificherà l’iter per le nuove concessioni demaniali. Nei prossimi giorni previsto anche un incontro con i balneari.

“Il governo Schifani, con questi provvedimenti – afferma l’assessore Savarino – sta venendo in soccorso delle amministrazioni locali e degli esercenti. Per i Comuni inadempienti è già stata approvata una norma regionale che prevede la pianificazione dei Pudm, per evitare ulteriori ritardi che bloccherebbero il rilascio delle concessioni demaniali marittime.Inoltre, fatta salva la proroga prevista dal governo nazionale fino al 2027 delle concessioni esistenti, che rappresentano appena il 17% della risorsa disponibile, abbiamo predisposto linee guida per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime,destinate ad orientare l’attività amministrativa dei Comuni.Questo provvedimento, che sottoporrò subito all’apprezzamento della giunta regionale, individua la procedura per la concessione di nuovi beni demaniali marittimi destinati ad attività turistico-ricreative, gli interventi ammissibili e le indicazioni per la valutazione delle domande, nel rispetto delle normative nazionale e regionale. Con questa sana sinergia tra governo regionale e Comuni, attiviamo nuove opportunità di sviluppo e di lavoro, con una maggiore attenzione all’ecosostenibilità ambientale e all’attivazione di servizi che valorizzino le specificità e le tradizioni culturali ed enogastronomiche dei territori”.

Nel corso della riunione sono intervenuti dirigenti e funzionari della Regione che hanno chiarito agli amministratori tutti gli aspetti tecnici. Inoltre, sono stati presentati due avvisi,pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, a valere su fondi del Pr Fers 21/27. Nello specifico, un avviso prevede interventi volti a preservare la biodiversità e il recupero ambientale delle aree di pregio naturalistico ricadenti nel demanio marittimo regionale con una dotazione finanziaria di 15,5 milioni di euro; il secondo, invece, da 30 milioni di euro,attiene a interventi per acquisizione al demanio di siti Natura 2000 ricadenti all’interno di aree protette della Regione.