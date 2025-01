Con senso di responsabilità e spirito di servizio verso la mia collettività ho

accettato la carica onori ica di Presidente della Fondazione Agrigento 2025, per

realizzare, insieme al territorio, un grande sogno tra arte, economia, bellezza ed

integrazione, profondendo l’esperienza maturata. Una s ida epocale. Ho lavorato

con impegno e lucidità, dando autorevolezza e credibilità ad un ente appena

costituito. Sono soddisfatto del lavoro svolto seppur tra non poche dif icoltà, per

aver messo una Fondazione nelle condizioni di essere pienamente operativa, con

una sua dotazioni economica ed una gestione particolarmente attenta al rispetto

della inanza pubblica.

Queste s ide vanno affrontate con razionalità e forte motivazione sentimentale.

Oggi, lascio la Fondazione, anzitempo, su richiesta del Sindaco Dott. Miccichè per

favorire un avvicendamento squisitamente politico.

E’ super luo sottolineare, come tutte le critiche in questi giorni emerse sui mass

media, nulla hanno a che fare con le attività proprie della Fondazione Agrigento

2025, la quale, ai sensi del dello statuto vigente, deve esclusivamente occuparsi

della realizzazione di attività culturali. Esulano infatti dagli scopi della Fondazione

le manutenzioni del territorio, dei siti e la sua infrastrutturazione a vari livelli

(cartellonistica, reti stradali ed altro).

Le attività della Fondazione partono uf icialmente dal 18 gennaio di quest’anno,

data della inaugurazione di Agrigento capitale della cultura avvenuto presso il

teatro Pirandello alla presenza del Capo dello Stato professor Mattarella ed i cui

progetti artistici saranno realizzati e spesati nel corso del 2025.

Auspico che la visione per questo territorio, le possibilità di connessione, di

innovative reti relazionali, capacità di vedere oltre, la valorizzazione dei giovani,

dei talenti, delle intelligenze non vada vani icata, ma resti nel territorio perchè si

possano innervare programmi destinati a durare negli anni.

Desidero porgere i sensi del mio vivo apprezzamento al Sig. Ministro Giuli, a S.E.

Prefetto Caccamo ed al Suo impareggiabile Uf icio, a S.E. l’Arcivescovo Damiano

con il quale stavamo lavorando all’incontro tra le religioni abramitiche e ad una

possibile visita del S. Padre in Agrigento. Un ringraziamento lo rivolgo al

Comandante dei Carabinieri Col. De Tullio ed al Comandante della Guardia di

Finanza Col. Moro per gli stimoli e il supporto umano ricevuto.

Ringrazio i responsabili dei vari Enti ed i miei Concittadini che hanno creduto in

questo sogno, per la stima, l’incoraggiamento e la piena iducia manifestatami in

questi mesi di intensa attività, volta a traguardare le direttrici di un nuovo

scenario sociale.

Prof. Giacomo Minio