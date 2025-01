Michele Semilia assume la Presidenza del Comitato Sicilia di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. La nomina, effettiva da gennaio 2025, è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di indirizzo della Fondazione.

Palermitano, sposato, due figli, Semilia ha maturato negli anni una importante esperienza imprenditoriale in campo finanziario,amministrativo e gestionale: dal 2019 è Presidente di Alimes Srl, società di sviluppo immobiliare. Dal 2022 Semilia è membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione AIRC.

“È per me un grande onore assumere la presidenza del Comitato Sicilia di Fondazione AIRC dopo essere avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’attività della Fondazione come consigliere di indirizzo. Accolgo questa nuova nomina come una straordinaria opportunità per contribuire in maniera ancora più concreta alla ricerca oncologica – dichiara Michele Semilia. L’impegno per la ricerca sul cancro è una causa che mi sta particolarmente a cuore, e sono pronto a lavorare con passione e impegno al fianco dei colleghi, sostenitori e volontari AIRC in Sicilia. Ringrazio in particolare il Prof. Riccardo Vigneri che dal 2012, da ricercatore e da Presidente del Comitato, ha rafforzato la presenza di AIRC sul territorio e da cui prendo il testimone con grande senso di responsabilità.”