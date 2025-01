L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le false campagne promozionali. Nel dettaglio si tratta di una campagna di phishing di false e-mail promozionali inviate utilizzando il marchio di aziende specializzate in bricolage ed edilizia. Si tratta di falsi messaggi che propongono all’utente un premio speciale al completamento di un sondaggio. Per rendere questa promozione credibile, vengono inoltre riportate false testimonianze di clienti che hanno vinto il premio in questione. Terminato il sondaggio si viene reindirizzati ad una pagina per l’inserimento dell’indirizzo di spedizione e il contestuale pagamento delle spese. In questo modo i cyber criminali entreranno in possesso dei dati bancari e li utilizzeranno in maniera fraudolenta. Diffidate dei messaggi che propongono premi in cambio di un pagamento esiguo, verificate attraverso i canali ufficiali la veridicità delle campagne promozionali, e controllate sui motori di ricerca che l’offerta in atto non sia stata già segnalata come truffa da altri utenti. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.