Ancora violenza di strada nella notte a Palermo. Un giovane di 23 anni è stato accoltellato fra i vicoli della Vucciria a Palermo. Ancora da ricostruire gli eventi.

Portato in ospedale in scooter da un amico

Il giovane è arrivato al pronto Soccorso dell’ospedale Policlinico con alcune ferite al torace ma a trasportalo non è stata un’ambulanza. è arrivato in sella ad uno scooter guidato da un’altra persona che dopo averlo lasciato è subito andata via facendo perdere ogni traccia.

La doppia versione fornita ai medici

Il ferito ha fornito versioni contrastanti ai medici. In un primo tempo ha detto al personale sanitario di essere stato ferito con colpi di pistola. In seguito ha cambiato versione sostenendo di essere stato aggredito e colpito con un grosso coltello.

Condizioni e indagini

Il giovane ferito adesso è stato ricoverato ed è stabile e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. E’, però, piantonato dalla polizia in ospedale. Le indagini su quel che è accaduto sono condotte dalla squadra mobile.

Secondo accoltellamento in pochi giorni

Si tratta del secondo episodio di ferimento a colpi d’arma da taglio in pochi giorni a Palermo anche se i contesti potrebbero non essere legati. Solo quattro giorni fa un uomo di 39 anni è stato accoltellato sembra al culmine di una risa nei pressi di un centro scommesse fra via Torino e via Roma. I residenti hanno sentito urla provenire dalla strada e hanno chiamato la polizia. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso.

In quel caso, però, in base alle prime ricostruzione sembra possa essersi trattato di una lite fra clochard. L’uomo è stato ferito solo ad una mano. Ci sono, comunque, indagini in corso e al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini del sistema di videosorveglianza della zona per risalire all’autore dell’aggressione.