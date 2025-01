Al via i lavori per restituire a Ravanusa e alla collettività un immobile che presto, dopo anni di degrado, si trasformerà in un meraviglioso atelier multimediale.

Il Sindaco Salvatore Pitrola. “”Il tutto a costo zero per i cittadini grazie ad un progetto presentato della nostra Amministrazione ritenuto meritevole di finanziamento. Ancora una volta le ditte ravanusane al centro della rinascita della nostra Ravanusa e subito a lavoro per dare forma ai nostri progetti””.

Giovanni Blanda