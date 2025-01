Presenza costante sul territorio e intensa attività informativa: sono queste le indicazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, impartite a tutti i comandi della Provincia Etnea, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli legati alle armi.

In tale contesto i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 27enne catanese, pregiudicato, per detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al riguardo, erano circa le 15:00 quando la pattuglia, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, transitando lungo la via Gelso Bianco ha scorto una utilitaria Suzuki che viaggiava molto lentamente, con le “doppie frecce” accese, come se avesse una gomma forata. Intenzionati a dare aiuto a quell’automobilista, i Militari hanno rallentato la marcia, ma si sono accorti che l’uomo guardava spesso nello specchietto retrovisore e che, alla loro vista, ha subito abbassato lo sguardo, come a volersi nascondere. A quel punto, l’equipaggio ha deciso di procedere ad un controllo, quindi si è accostato all’auto intimando “l’alt”.

Il conducente, però, che sembrava stesse per fermarsi, ha invece accelerato, superando l’auto militare e andando via a gran velocità. Quella manovra pericolosa, effettuata per evitare il controllo, ha indotto i Carabinieri a seguire il veicolo e, nel frattempo, contattare la Centrale Operativa chiedendo rinforzi. Il fuggitivo, vistosi braccato dalla pattuglia, ha lanciato un oggetto dal finestrino, forse convinto che con tale diversivo i Carabinieri si sarebbero fermati, ma, in realtà, questi hanno comunicato ai colleghi il punto esatto dove si trovava l’oggetto, proseguendo l’inseguimento. Un altro equipaggio, nel frangente sopraggiunta, ha infatti, recuperato quell’incarto, scoprendo che nascondeva una pistola Beretta 84 FS Cheetar, cal. 9 mm corto, con matricola abrasa, con il colpo in canna e serbatoio inserito, contenente altri 9 colpi.

Grazie all’arrivo dei loro colleghi giunti in supporto, la corsa del 27enne è terminata in una via adiacente un centro commerciale della zona, dove i militari dell’Arma sono riusciti a fermarlo, scoprendo che nell’auto, nascoste sul sedile posteriore, c’erano anche due donne e una bambina. Tuttavia, in un altro tentativo di evitare l’accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane ha ingranato la retromarcia, per cercare di fuggire, ma ormai era stato bloccato dalle auto delle pattuglie.

Non pago di ciò che fino ad allora aveva già fatto, il 27enne, sceso dall’auto, ha anche tentato di fuggire a piedi, ma è stato definitivamente messo in sicurezza, assieme alle passeggere dagli equipaggi dell’Arma.

Gli investigatori hanno quindi perquisito l’auto, trovando un fucile calibro 12 smontato, sprovvisto soltanto del calciolo. Naturalmente, gli operanti, si sono recati anche presso la sua abitazione, situata poco distante, alla ricerca di altre armi e, in effetti, in camera da letto, hanno recuperato una ulteriore pistola marca Beretta cal.7,65, con colpo in canna e serbatoio inserito contenente ulteriori 8 proiettili, oggetto di furto a Catania, come denunciato dal proprietario lo scorso anno.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare in carcere, mentre tutte le armi sottoposte a sequestro per gli ulteriori accertamenti.