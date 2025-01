La banda di truffatori è tornata a colpire in provincia di Agrigento. Questa volta a Canicattì e la persona raggirata non è un’anziana ma una cinquantenne, insegnante di professione. Un sedicente carabiniere ha chiamato la donna al telefono comunicandole che il marito si trovava nei guai per aver provocato un incidente a Messina. Il copione è sempre lo stesso. Per evitare spiacevoli conseguenze bisognava pagare.

Poco dopo si è presentato alla porta di casa un finto avvocato e la donna gli ha consegnato i gioielli che aveva nell’abitazione per un valore stimato di circa mille euro. Soltanto in un secondo momento l’insegnante ha capito di essere stata truffata e ha così denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Negli scorsi giorni un analogo episodio si era verificato ad Agrigento dove un’anziana aveva consegnato nelle mani dei truffatori oro e soldi per un totale di 13 mila euro.