Il copione è sempre lo stesso. Un finto carabiniere chiama al telefono un’anziana dicendole che la figlia ha causato un incidente stradale e che, per scongiurare ulteriori guai, serviva pagare. È successo in via Giovanni XXIII, ad Agrigento, dove una pensionata ottantenne è stata raggirata da due balordi.

La donna, preoccupata per la telefonata, ha consegnato 3 mila euro in contanti e gioielli per un valore di 10 mila euro ad un uomo, sedicente avvocato, che si è presentato poco dopo alla porta. Ovviamente la figlia non aveva causato alcun incidente. L’anziana ha scoperto soltanto in un secondo momento di esser stata truffata e così ha denunciato l’accaduto ai veri carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori.