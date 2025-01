Ladri in azione in un oleificio a Santa Margherita Belice. Ignoti malviventi, dopo essersi arrampicati fin sul tetto, sono riusciti ad entrare nella struttura. Una volta dentro hanno portato via 200 litri di olio e 250 litri di latte. Il bottino, secondo una prima stima, ammonta a circa 15 mila euro compresi i danni provocati.

A fare la scoperta è stato il titolare della ditta a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri per fare luce sul colpo. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuali telecamere che insistono nella zona.