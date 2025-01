Pubblicato il bando per l’inserimento e l’aggiornamento nella lista del Centro Aiuto ACAMS dei soggetti fragili e famiglie bisognose per ricevere, a cadenza periodica, aiuti alimentari, farmaci, biancheria, indumenti, prodotti per la casa, per l’igiene e altri beni di supporto provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD), dall’Amministrazione Comunale e da altri enti pubblici, dal Banco Farmaceutico, dalle attività commerciali convenzionate e dai tanti cittadini benefattori.

Un progetto Sociale, di Solidarietà e Volontariato portato avanti, da anni, dall’ex-catechista Nonna Elia Maria Petix (presso i locali messi a disposizione gratuita dalle famiglie Tricoli-Petix-Brancato) grazie alla collaborazione dei soci e delle socie dell’associazione ACAMS affiancata anche dai volontari e dalle volontarie della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Agrigento – Unità Territoriale di Ravanusa.

Documenti occorrenti:

–ISEE aggiornato (non superiore a euro 9360) o autocertificazione, o attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza oppure attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di Inclusione;

–Carta di Identità (del capo famiglia e di tutti i maggiorenni);

–Tessera Sanitaria (di tutti i componenti il nucleo familiare).

La documentazione dovrà essere consegnata allo sportello sociale istituito presso l’Ufficio di Segreteria ACAMS sita in Via Tacito, 3 (trav. di Via Lincoln) per info è possibile telefonare ai seguenti numeri 0922 876313 oppure 3387938894.