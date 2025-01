“Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per la delibera del Consiglio dei Ministri che ieri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha dato il via libera a un ulteriore stanziamento di oltre 30 milioni di euro per la realizzazione degli interventi connessi allo stato d’emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che il 9 e 10 febbraio 2023 hanno colpito i liberi consorzi di Ragusa e Siracusa, la città metropolitana di Catania e i comuni del litorale ionico nella città metropolitana di Messina. Una bella notizia per i Siciliani che, anche nelle ultime settimane, sono stati duramente messi alla prova dal maltempo, con consistenti danni in tutte le province.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.