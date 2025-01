Dopo che la Cassazione, nei giorni scorsi, aveva giudicato inammissibile il ricorso presentato in Corte di Cassazione dai suoi legali, stamattina è stato tradotto al carcere Di Lorenzo, Luigi Alessandro D’Angelo, 33 anni, ravanusano, che era stato condannato, in primo grado ad Agrigento e in Corte d’Appello a Palermo, a 7 anni di reclusione per il reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose.

Si chiude così l’iter processuale, lungo quasi 5 anni, nel quale l’omicida D’angelo è stato sempre condannato e senza sconti di pena da tutti i Giudici e in tutti i gradi di giudizio.

Il processo scaturì a seguito dell’incidente mortale del 2 febbraio 2020, quando il D’angelo, sotto l’effetto di assunzione di cocaina e alcool, decise di porsi alla guida di un veicolo, rendendosi responsabile e colpevole di avere strappato alla vita due giovanissime vittime e suoi passeggeri, Lorenzo Miceli, 28 anni di Ravanusa e Federica Aleo 28 anni di Canicattì, e ferendo gravemente un altro giovane passeggero.

Per D’Angelo, che nel 2020 aveva richiesto alla Giustizia di essere sottoposto al rito abbreviato, per ottenere uno sconto di pena di 1/3, si sono aperte le porte del carcere.

Dopo quasi 5 anni dalla tragica morte dei due giovani innocenti, LORENZO e FEDERICA, per le famiglie accorate e per l’impegno estenuante profuso dai loro Legali, Avv. Lillo Fumo del foro di Agrigento, Avv. Dario Pastore e Avv. Michele Liuzza del foro di Catania, è stata fatta giustizia.