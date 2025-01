La città di Sciacca sarà parte integrante del progetto “Agrigento Capitale della Cultura”. Con le sue principali specificità e le sue eccellenze sarà dentro uno sviluppo, ampliamento e arricchimento dell’anno di eventi. È quanto emerso dall’incontro che gli assessori alla Cultura e al Turismo, Simone Di Paola e Francesco Dimino, hanno avuto ieri pomeriggio ad Agrigento con i vertici della Fondazione, su richiesta dell’Amministrazione comunale. Presenti per la Fondazione il direttore generale Roberto Albergoni e la coordinatrice dei progetti Margherita Orlando.

“È stato un incontro proficuo e costruttivo – dichiarano gli assessori Di Paola e Dimino –. C’è margine e spazio per recuperare la presenza di Sciacca così per come merita e per come la città richiede. La ceramica di Sciacca avrà la sua massima priorità, assieme a quella di Burgio, con delle iniziative, mostre e laboratori, che saranno calate dentro lo spazio dedicato al nostro storico Carnevale. Ci siamo confrontati con i vertici della Fondazione Agrigento Capitale di Cultura, abbiamo rappresentato le istanze del territorio ed elencato una serie di nostre proposte. È emersa una comune volontà di collaborare per garantire una presenza significativa di Sciacca nel programma degli eventi, con un’attenzione particolare alle nostre eccellenze culturali e artigianali”.

“La città di Sciacca, dunque, ci sarà con il Carnevale, il corallo, l’isola Ferdinandea, con la sua ceramica artistica e con il rinnovato Museo Nocito del Corallo. E ci sarà anche, ci ha assicurato la Fondazione, un coinvolgimento diretto nella macchina organizzativa delle attività turistico-ricettive della città. E tutto questo sarà confermato la prossima settimana quando i nostri interlocutori verranno per un incontro a Sciacca così per come si sono impegnati”.

“L’incontro di ieri ad Agrigento – concludono gli assessori – rappresenta un primo passo verso una collaborazione più stretta, che sarà ulteriormente definita nel corso della visita ufficiale a Sciacca da parte dei rappresentanti della Fondazione, prevista per la prossima settimana. In quell’occasione, discuteremo nel dettaglio il contributo della nostra città al progetto e rafforzeremo il percorso di valorizzazione del nostro territorio”.