Il cadavere di un cinquantottenne è stato ritrovato all’interno di un pozzo in contrada Raganella, a Sciacca. Il ritrovamento del corpo, dopo una segnalazione, è avvenuto a circa cinque metri di profondità. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e i vigili del fuoco.

Non è ancora chiaro quanto accaduto e non è da escludere anche un insano gesto. La vittima è il proprietario della terra in cui insiste il pozzo, luogo del ritrovamento. In arrivo da Agrigento la squadra Sap dei Vigili del fuoco per recuperare il corpo. Sul posto anche il pm di turno della procura di Sciacca.