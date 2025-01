18 sacche di sangue e due pre-donazione (idoneita’ alla donazione di sangue), il bilancio della seconda donazione, Campobello di Licata. Iniziativa dell’Associazione Volontatari italiana del sangue, nella sede dell’associazione, in via Nicotera. 24 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneita’ alla donazione di sangue), sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. Prossime donazioni di sangue il 2, 16 e 21 febbraio. Altre raccolte sino a dicembre dell’anno 2025.

Giovanni Blanda