Un bimbo di 2 anni, residente a Rosolini, nel Siracusano, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gaetano Martino di Messina per un’ustione alla bocca causata da una scarica elettrica.

E’ accaduto a Rosolini

Si era diffusa la notizia che il fatto fosse accaduto a Scicli, nel Ragusano, ma la drammatica vicenda si è consumata in un appartamento di Rosolini dove abita la famiglia della vittima. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, il bambino avrebbe morso il filo elettrico di una presa ricevendo una scarica elettrica che gli ha ustionato la bocca.

La corsa in ospedale a Modica, poi il trasferimento a Messina

Immediati i soccorsi dei genitori ed il trasferimento prima al maggiore di Modica e in serata al Policlinico di Messina Messina. Il trasferimento era stato preventivato per il rischio di evoluzione delle ustioni, ma le condizioni del piccolo sono peggiorate ed è stato trasferito ieri sera al Centro ustioni del Policlinico di Messina con rianimatore e pediatra dove è ricoverato in Rianimazione pediatrica. La prognosi è riservata.

L’apprensione a Rosolini

Il sindaco di Rosolini Giovanni Spadola segue da vicino la drammatica vicenda. Alex era in casa con i genitori, il fratellino e la sorellina.