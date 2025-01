L’area dei Servizi sociali del Comune di Campobello di Licata ha proceduto alla nomina della redazione della graduatoria degli aventi diritto per l’azione denominata “Fsc 2024” – Potenziamento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per l’assegnazione di un contributo a sostegno della rete del servizio di asilo nido, micro nido e servizi educativi per l’infanzia, La commissione comunale: Salvatore Grasso, Raimonda Maria Cannadoro, Maria Rosaria Santalucia, Ilenia Sabatino ed Emanuela Marchese.

Giovanni Blanda