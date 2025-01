I Carabinieri della Stazione di Fulgatore hanno denunciato un 68enne trapanese che, in località Mokarta, sarebbe stato sorpreso mentre appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti speciali depositati in maniera illecita in un terreno.

Nella circostanza, i militari avrebbero riscontrato la presenza di una vera e propria discarica abusiva di circa 50 MQ., sottoposta a sequestro.