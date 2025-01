“I cittadini di Lucca Sicula, Burgio e Villafranca Sicula sono in allarme a seguito delle recenti dichiarazioni del Direttore Capodieci, secondo cui, a causa della grave carenza di medici, solo una delle tre guardie mediche rimarrà attiva. Questa decisione drastica rischia di compromettere gravemente l’assistenza sanitaria di migliaia di persone, soprattutto anziane e con bisogni particolari.” A denunciare la situazione è il presidente della Pro Loco di Lucca Sicula, Marco Mosca.

Mosca si dice preoccupato per le conseguenze che potrebbero tramutarsi in aumento dei tempi di attesa per le cure urgenti, difficoltà di accesso alle cure per le fasce più deboli e degrado del tessuto sociale.

Il Presidente chiede un immediato intervento delle istituzioni competenti per potenziare l’offerta di servizi sanitari sul territorio, migliorare la viabilità e coinvolgere le comunità locali. “La chiusura di due guardie mediche su tre rappresenta una ferita profonda per le comunità di Lucca Sicula, Burgio e Villafranca Sicula – dichiara Mosca – è necessario agire subito per evitare che questa situazione si protragga e metta a rischio la salute di migliaia di persone.”