Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri in via Luigi Giglia a Campobello di Licata. Tre i veicoli coinvolti, una Fiat 600, un fiat Doblò e un ciclomotore guidato da un quindicenne; quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale con un trauma cranico con ferita lacero contusa alla fronte e una frattura alla spalla. I conducenti degli altri due veicoli sono rimasti illesi.

Stando ad una prima verifica, da parte dei Carabinieri giunti sul posto, il sinistro stradale si sarebbe verificato per una mancata precedenza all’incrocio. I familiari del giovane centauro ha nominato il perito assicurativo Giuseppe Bella per la ricostruzione dell’incidente.