L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda una nuova e-mail di phishing che mira a impossessarsi dei tuoi dati sensibili. Hai ricevuto la richiesta di aggiornare il tuo profilo INPS per evitare la sospensione di pagamenti e servizi? In realtà si tratta di una truffa. Le vittime del raggiro, cliccando su il link allegato al messaggio, confidando di ottenere l’accredito di rimborsi, ricevere informazioni su presunti contributi non pagati, trasmettere documenti mancanti, forniranno la loro identità ai cybercriminali. Il consiglio? Proteggi la tua identità come? Non inviare foto di documenti e non comunicare i tuoi dati con leggerezza. Verifica la tua posizione contributiva esclusivamente accedendo direttamente al sito ufficiale https://www.inps.it/, non cliccare su link allegati a e-mail e messaggi che potrebbero condurti su falsi siti… Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.