Contatta e consuma un rapporto sessuale con una prostituta ma dopo l’incontro a luci rosse chiama le forze dell’ordine e denuncia il furto di cinquanta euro. È successo negli scorsi giorni nel quartiere di Maddalusa, ad Agrigento. Protagonisti della vicenda sono un cinquantenne agrigentino e una giovane sudamericana.

Il cliente aveva contattato la donna per un incontro a luci rosse avvenuto in una delle abitazioni del quartiere balneare. Dopo aver consumato e pagato la somma di cinquanta euro il cinquantenne ha chiamato le forze dell’ordine denunciando di essere stato derubato. In seguito sono scattati gli accertamenti sulla sudamericana ed è risultato che la giovane fosse gravata di un provvedimento di rintraccio del tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Per questo motivo la donna è finita ai domiciliari.