Con l’apertura di tre nuovi sedi a Santa Margherita di Belice, Casteltermini e Ravanusa prosegue anche in questo inizio di anno il radicamento sul territorio regionale del sindacato Confasi. Responsabili dei vari uffici sono rispettivamente, Giuseppe Maggio per Santa Margherita, Elisa Minardi per Casteltermini e Angela Pontillo per Ravanusa. Di questi nuovi uffici nè da notizia con soddisfazione il commissario provincialedi Agrigento della Confasi Riccardo Montalbano. Per il presidente regionale del sindacato Davide Lercara “l’apertura di questi nuovi punti dimostra l’attenzione che ha Confasi ha nei riguardi dei nostri utenti. Il nostro obiettivo è quello di creare sempre più servizi, strumenti, tramite anche il Caf e il Patronato, per fornire maggiori tutele per i cittadini sul territorio e che si rivolgono a noi per un’assistenza completa e capillare”.