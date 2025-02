Tutto pronto per la 25ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico a cui verrà chiesto ai cittadini, così come da 25 anni, di donare uno o più farmaci da banco destinati a tante famiglie bisognose.

L’evento, che si svolge in tutta Italia, prevede nella settimana da martedì 4 a lunedì 10 febbraio, la possibilità di acquistare e donare: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

Le Giornate di Raccolta del Farmaco, sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, hanno il sostegno e la collaborazione dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), di Federfarma, della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, di Fedechimica, di altri partner istituzionali e di tutti i farmacisti aderenti che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali.

Per l’occasione -dice Maurizio Bonomo Delegato Provinciale di Agrigento del Banco Farmaceutico- hanno aderito all’iniziativa tutte e quattro le farmacie di Ravanusa, dove durante la settimana saranno presenti i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Agrigento – Unità Territoriale di Ravanusa) coordinati dal Delegato Territoriale Andrea Tricoli ed i soci e le socie volontarie del Centro Aiuto ACAMS coordinati da nonna Elia Maria Petix a cui è affidato il compito di indirizzare gli utenti all’acquisto dei farmaci o altri prodotti da banco anche con pochi euro.

Inoltre, in appoggio, già da lunedì 3 febbraio sarà presente a Ravanusa con un gazebo informativo la Dott.ssa Marcella Nuara, responsabile dell’Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile.

I farmaci raccolti saranno poi consegnati proprio al Centro Aiuto ACAMS di Ravanusa quale realtà benefica ed assistenziale convenzionata con il Banco Farmaceutico cui soci e volontari si prendono cura annualmente delle persone in condizione di povertà anche sanitaria offrendo gratuitamente i farmaci. Attività di consegna brillantemente coordinata negli anni precedenti dal Dott. Calogero Di Maida (venuto a mancare proprio in questi giorni).

Ecco di seguito le farmacie di Ravanusa dove è possibile acquistare e donare i farmaci:

– Farmacia IGEA – Via Arancio, 27 – Ravanusa

– Farmacia DEL CORSO – Corso della Repubblica, 50 – Ravanusa

– Farmacia COSTANZA – C.so della Repubblica, 210 – Ravanusa

– Farmacia TRENTA / MINACORI – Via Roosevelt, 19 – Ravanusa