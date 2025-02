Una vera e propria tragedia quella che si è consumata a Caltabellotta, nell’Agrigentino. Un quarantasettenne del posto, Salvatore Benfari, è deceduto in seguito ad un terribile incendio divampato all’interno di un appartamento in via Cappuccini, nel centro del paese. L’uomo, dopo aver messo in salvo eroicamente le due figlie minorenni, è rimasto intrappolato. Per lui non c’è stato scampo.

Secondo una prima ricostruzione Benfari, saldatore di professione, si trovava in compagnia del padre nella cantina adiacente alla palazzina. Nello stabile, infatti, oltre a moglie e figli risiedevano anche gli anziani genitori del 47enne. Sono state le grida delle due figliolette a richiamare l’attenzione dell’uomo che, senza pensarci due volte, si è gettato tra le fiamme per mettere in salvo le piccole.

Benfari, dopo aver fatto uscire le bimbe, è rientrato insieme al padre per salvare anche l’anziana madre ma è rimasto intrappolato tra le fiamme e una nube di fumo. La donna è stata fatta uscire dal marito per poi essere trasferita immediatamente con un elicottero al Centro Ustioni di Palermo. Miracolosamente illese le due bambine, ovviamente sotto shock per la morte del genitore.