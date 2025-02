Il rinnovo della patente è un processo che può risultare complicato, soprattutto per i giovani e i fuori sede, che spesso sono costretti a tornare nel proprio comune di residenza per completarlo. Rinnovare la patente è un obbligo fondamentale per ogni automobilista, ma le difficoltà burocratiche possono spesso causare ritardi con conseguenze rilevanti. BRUM elimina questi ostacoli, semplificando il processo e riducendo i tempi d’attesa grazie alla sua piattaforma digitale.

BRUM, startup del gruppo OneDay che digitalizza il processo di ottenimento della patente, introduce un nuovo servizio di rinnovo patenti online. Attraverso la piattaforma proprietaria è possibile scegliere la città, il medico, la data e l’orario per la visita medica. Grazie a promemoria automatici, eliminazione delle code e pagamenti online, il processo consente di risparmiare tempo e semplifica la burocrazia. La visita medica richiede appena 10 minuti, e la patente rinnovata viene recapitata direttamente all’indirizzo indicato entro 3-4 giorni lavorativi, eliminando ulteriori passaggi. Il rinnovo online, inoltre, è una soluzione utile anche alle persone anziane, che con l’avanzare dell’età devono affrontare visite di idoneità sempre più frequenti. Infatti, dopo i 50 anni, la patente va rinnovata ogni cinque anni.

BRUM supporta l’evoluzione del sistema tradizionale, offrendo una soluzione digitale che semplifica e ottimizza le procedure. Con la sua presenza in città come Milano, Roma, Torino, Bologna e Palermo, BRUM offre un vantaggio significativo per chi vive lontano dal proprio comune di residenza o deve rinnovare la patente con maggiore frequenza.

Con il rinnovo patente online, BRUM conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e accessibili a tutti gli automobilisti.