Castrofilippo- “Gli ultimi episodi di microcriminalità che si sono verificati a Castrofilippo, tra questi l’aggressione al medico in servizio presso la Guardia Medica del nostro paese hanno creato allarme tra i cittadini. Per questo motivo crediamo fortemente che l’amministrazione comunale debba intervenire in maniera celere per porre rimedio a quello che sta accadendo”. E’ questo quanto sostiene il gruppo cittadino di Sud Chiama Nord che lancia un appello a sindaco e giunta. “L’Amministrazione Comunale – scrivono i componenti del movimento fondato da Cateno De Luca- ha sicuramente il dovere di combattere la criminalità, di reprimerla e, prima ancora, di prevenirla. Prevenire la criminalità significa intervenire sull’individuo, sulla famiglia e sulla vita sociale, coinvolgendo e sensibilizzando tutti, significa occuparsi fattivamente del degrado urbano, combattere la povertà, la mancanza di prospettive vitali, significa coinvolgere insegnanti, educatori, ma soprattutto coinvolgere le forze dell’ordine e la polizia municipale per una sempre più attiva e continua presenza sul territorio. Dopo questa premessa auspichiamo che Castrofilippo- conclude Sud Chiama Nord-, possa finalmente tornare ad essere il paese dove vogliamo e possiamo liberamente vivere noi con i nostri figli lontano da pericoli e da paure”.