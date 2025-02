Al Comune di Naro pervengono segnalazioni sulle aree urbane al buio.

Sull’argomento interviene il Sindaco Milco Dalacchi:

“”Siamo a conoscenza delle segnalazioni riguardanti le zone di Naro attualmente al buio. Tramite l’Ufficio Tecnico, abbiamo già contattato l’Enel per segnalare il problema e stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione. Tutte le aree già comunicate sono sotto monitoraggio e continueremo a sollecitare gli interventi necessari per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Grazie per la collaborazione!””.

Giovanni Blanda