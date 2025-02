A Ravanusa arriva Urbano la nuova mascotte dei servizi alla città. Il suo scopo è sensibilizzare tutti i cittadini e metterli nelle condizioni di segnalare problemi come buche stradali, lampioni e punti luce spenti, erbaccia da tagliare e qualsiasi necessità per mantenere il paese più bello, pulito e sicuro.

“Urbano, dice il primo sindaco Giuseppe Pitrola, ci chiama a collaborare per un paese più pulito, più ordinato e ben tenuto. Lui rappresenta i servizi alla città ma anche ogni cittadino che vuole fare la propria parte per la comunità. A noi resta il compito e il dovere di intervenire e ci scusiamo se ci saranno ritardi nel compiere questi interventi”, continua il sindaco Pitrola.

Con la mano “Urbano” arriva anche il numero telefonico dedicato alle segnalazioni; il servizio partirà lunedi 10 febbraio chiamando o inviando un messaggio Whatapp al numero 0922881518 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. In alternativa il cittadino può recarsi di persona negli stessi orari presso l’ufficio al terzo piano del Municipio.