Un diciannovenne di Licata è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di armi.

Il giovane è stato sorpreso, a margine di una perquisizione eseguita dagli agenti della Squadra mobile, in possesso di circa dieci grammi di cocaina, un machete e una katana. Lo stupefacente si trovava in una busta occultata all’interno del cestello della lavatrice. Proseguono le indagini per risalire al fornitore.