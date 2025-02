Più del 70% dei pazienti inseriti nelle liste d’attesa per prestazioni radiologiche programmate a lungo termine, ha accolto positivamente e con entusiasmo la nuova offerta dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico – San Marco” di Catania di anticipare gli esami diagnostici, in particolare Tac e Risonanze Magnetiche, prenotandoli nelle ore serali (dopo le 20) e nei giorni festivi.

Le Unità Operative dei presidi “San Marco” e “Rodolico” dirette rispettivamente da Placido Romeo e Antonello Basile si pongono come obiettivo di azzerare le prestazioni prenotate tramite CUP nel 2024.

Il nuovo servizio, avviato il mese scorso, è stato molto apprezzato in particolar modo dagli utenti più anziani o senza accompagnatore che hanno approfittato della possibilità di effettuare l’esame in tempi rapidi e con orari più comodi per raggiungere velocemente l’ospedale, evitando il traffico cittadino delle ore di punta e trovando facilmente parcheggio negli stalli aziendali dedicati. I lavoratori, a loro volta, hanno gradito molto la possibilità di non assentarsi dal posto di lavoro e di sottrarre tempo ai propri impegni professionali.

L’azienda, dal canto suo, ha potuto incrementare l’efficienza dei servizi radiologici, prolungando l’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche durante la giornata e ampliando l’offerta assistenziale per soddisfare le richieste dei pazienti di tutta la provincia etnea.

A seguito del successo di questa prima fase sperimentale, l’azienda sta valutando per il futuro la possibilità di sfruttare slot aggiuntivi, al di fuori degli orari di servizio, offrendo percorsi dedicati ai pazienti cronici e oncologici che periodicamente accedono alle visite specialistiche negli ambulatori dedicati e che necessitano di rivalutazione strumentale per calibrare la continuità di trattamento.