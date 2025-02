In qualità di consigliere comunale del Comune di Canicatti e di coordinatore provinciale del

M5S, esprimo tutta la mia soddisfazione per l’approvazione di una proposta fortemente voluta dal vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Nuccio Di Paola, e dall’On.le Angelo Cambiano, e che ha trovato l’ampio sostegno da parte di tutto il gruppo

parlamentare M5S.

La misura, che prevede uno stanziamento per i comuni in dissesto finanziario, è disciplinata dall’art 58 comma 3 della legge nr. 3/2025 il quale stabilisce che i comuni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti, che si trovano in dissesto finanziario alla data del 30 settembre 2024 e da non oltre cinque anni prima della data di entrata in vigore della legge, riceveranno un contributo straordinario in totale pari, per l’esercizio finanziario 2025, a 4 milioni di euro.

Le somme stanziate potranno coprire spese per servizi o a contribuire al ripianamento del disavanzo.

Tra gli Enti che potranno beneficiare di queste importanti risorse rientra anche il Comune di Canicatti.

Un sentito grazie da parte mia va all’On.le Cambiano con il quale sono stato a stretto contatto proprio nei giorni di gestazione della norma e che ha mostrato grande interesse e sensibilità nei confronti delle necessità del nostro territorio affinché si possa pianificare con maggiore serenità il percorso di rientro dal dissesto finanziario, garantendo, al contempo, servizi essenziali ai cittadini.

Invitiamo il Sindaco Corbo a comprendere, ancora una volta che il M5S ha sempre avuto e ha a cuore le sorti dei cittadini di Canicatti e che ogni iniziativa o proposta portata avanti è sempre stata fatta con il solo scopo di dare molto di più ad una città piena di grandi potenzialità.

Coordinatore del M5S della Provincia di Agrigento

Consigliere Comunale del M5S di Canicatti

Fabio Falcone