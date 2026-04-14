Proficua raccolta di sangue dell’Avis, a Campobello di Licata. L’associazione ha incamerato ben 24 sacche di sangue.La donazione si e’ tenuta nella sede dell’associazione, sita in via Nicotera, nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “Sacra famiglia”. In precedenza le raccolte erano state 3, una pre-donazione (idoneita’) e un controllo sanitario. Il 19 aprile la successiva raccolta. Non e’ pleonastico il rituale appello dell’Avis: “” donate sangue””.

Giovanni Blanda