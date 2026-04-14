Una trentenne originaria di Canicattì, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito e violazione delle prescrizioni della libertà vigilata.

Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio in un locale della movida agrigentina, in via Atenea. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe riuscita a sottrarre il borsello a un avventore senza farsi notare. Una volta in possesso della carta di credito della vittima, l’ha utilizzata per acquistare cocktail, consumazioni e sigarette all’interno dello stesso esercizio commerciale.

Il proprietario del borsello si è accorto del furto e ha immediatamente sporto denuncia, segnalando anche gli addebiti effettuati tramite l’applicazione della carta. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza del locale, che hanno immortalato chiaramente la trentenne, e a un rapido intervento, i poliziotti l’hanno rintracciata poco dopo nei pressi della stazione centrale di Agrigento.

La donna è stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.