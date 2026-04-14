Il Comune di Grotte, in qualità di Ente Capofila di un’aggregazione che coinvolge i territori di Aragona, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Racalmuto, Raffadali, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Sutera, comunica con soddisfazione l’avvio del progetto formativo “Gestione e innovazione nella PA”.

L’iniziativa è stata selezionata e interamente finanziata nell’ambito dell’Avviso nazionale PerForma PA, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Formez PA, per un importo di euro 109.775,59.

Il progetto rientra tra gli interventi del PNRR (Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-Investimento 2.3.1 “Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e Soluzioni Tecnologiche a Supporto dello Sviluppo del Capitale Umano delle Pubbliche Amministrazioni”), volti a valorizzare il capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni locali attraverso lo sviluppo di competenze digitali e tecniche d’avanguardia ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Il piano formativo, che prevede complessivamente 300 ore di attività in modalità webinar sincrono, è stato strutturato per rispondere concretamente ai fabbisogni dei Comuni aggregati.

Il programma si articola in quattro aree strategiche:

– Digitalizzazione e Sicurezza: transizione digitale, atti amministrativi nativi digitali e protocolli di cyber security;

– Appalti Pubblici: approfondimento del Nuovo Codice (D.Lgs n. 36/2023), gestione del MEPA e digitalizzazione dei contratti;

– Gestione Contabile e Responsabilità: regolarità amministrativa, gestione dei debiti fuori bilancio e rendicontazione su sistema ReGiS per i fondi PNRR;

– Atti e Procedimenti Amministrativi: tecniche di redazione di delibere e determine, diritto di accesso (FOIA e documentale) e tutela della privacy (GDPR).

Le attività formative inizieranno il 1° aprile 2026 e si concluderanno il 30 maggio 2026, segnando un passo fondamentale verso una Pubblica Amministrazione moderna, digitale e preparata alle sfide del futuro.