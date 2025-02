Eletti i nuovi consiglieri dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana. Si è conclusa ieri pomeriggio la tornata elettorale che ha portato al rinnovo dei 15 componenti che, per i prossimi 5 anni, costituiranno il Consiglio dell’Ordine dell’Isola. Alla consultazione che si è svolta tra il 5 e il 9 febbraio scorsi, per la prima volta in modalità telematica con l’obiettivo di garantire la maggiore affluenza possibile, hanno partecipato 4.644 elettori su quasi undicimila e dunque è stato raggiunto il quorum necessario per chiudere le votazioni alla prima convocazione.

Le urne hanno decretato la vittoria del gruppo “Altra Psicologia” che è stato riconfermato con nove candidati eletti. Di seguito l’elenco completo dei consiglieri eletti: Paolo Sidoti Olivo (Altra Psicologia, 2.258 voti); Vincenza Zarcone (Altra Psicologia, 2.107); Liviana Sciacca (Altra Psicologia, 2.100); Calogero Lo Piccolo (Altra Psicologia, 2.089); Andrea Nicola Malpasso (Altra Psicologia, 2.054); Carmelo Panebianco (Altra Psicologia, 2.047); Giovanna Blanco (Altra Psicologia, 2.008); Barbara Vallesi Cardillo (Altra Psicologia, 1.976); Giuseppe Iacono (Altra Psicologia, 1.937); Rita Chianese (Agire per l’ordine, 1.313); Marco Maria Leonardi (Agire per l’ordine, 1.283); Eugenia Mammana (Agire per l’ordine, 1.282); Concetta Mezzatesta (Agire per l’ordine, 1.250); Giuseppe Spitale (Agire per l’ordine, 1.247); Valentina Zarcaro (Agire per l’ordine 1.244).

“Auguro al nuovo Consiglio – dice la presidente uscente dell’ordine, Gaetana D’Agostino – di affrontare le prossime sfide con determinazione, per costruire il futuro della nostra professione portando avanti il lavoro fatto sinora e cercando di migliorare la situazione per il bene di tutta la comunità professionale”.