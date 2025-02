Presentato alla BIT di Milano, presso lo stand della Regione Siciliana, il progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, un’iniziativa che celebra il patrimonio enogastronomico dei territori sicani nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e che si inserisce nel più ampio programma di “Un anno straordinario per la Costa del Mito”. Durante la presentazione è stato sottolineato come il progetto miri a valorizzare le eccellenze delle valli, dei monti e delle coste sicane, profondamente radicati nella Dieta Mediterranea. Il territorio registra un’altissima presenza di centenari, testimonianza vivente del legame tra longevità e tradizione alimentare. Tra i prodotti: la Pesca di Bivona IGP, l’Olio extravergine IGP Sicilia e l’Arancia di Ribera DOP.

L’arte casearia vanta il pecorino siciliano DOP e formaggi tipici locali. L’offerta comprende pere autoctone, vini e grani antichi. Le produzioni includono ciliegie, carni degli allevamenti dei Monti Sicani, ricotta fresca e stagionata, il pregiato pistacchio e la cipolla locale. Saranno numerosi gli eventi in calendario: il Festival del Cibo salutistico a km 0, visite a caseifici, frantoi e aziende agricole, workshop sulla Dieta Mediterranea, cooking show con chef degli istituti alberghieri, cene presso ristoratori locali. Le evidenze scientifiche confermano il valore nutrizionale eccezionale dei prodotti dei Sicani.

L’obiettivo è generare consapevolezza tra i consumatori sulle qualità uniche di questi alimenti e incentivarne il consumo consapevole nel contesto della Dieta Mediterranea. Nella suggestiva Valle dei Templi, saranno protagonisti i sapori e le tradizioni, la storia millenaria di un territorio che ha eletto la qualità del cibo e la convivialità a simboli della propria identità. “Le vie del cibo della lunga vita” è promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.M.A.P.), insieme ad alcuni partner come: il Distretto Turistico Valle dei Templi, il GAL Sicani, il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo, la Regione Siciliana, il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP, il Consorzio di Tutela IGP Olio Extravergine di Oliva di Sicilia, gli Istituti Professionali di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di AGRIGENTO, Bisacquino e Bivona, e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano. Il progetto è sostenuto inoltre da comuni e da sponsor privati impegnati nella promozione del patrimonio enogastronomico locale.