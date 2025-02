Arrestati a Bronte padre e figlio per spaccio di droga e detenzione di esplosivi. Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Paterno’ hanno stretto il cerchio sui due pregiudicati e sequestrato 2,5 chili di marijuana e quasi 300 chili di prodotti esplosivi di tipo pirotecnico, oltre a 16 ordigni esplosivi rudimentali trovati a seguito di perquisizioni domiciliari.

Il gip ha convalidato gli arresti e applicato la misura dell’obbligo di firma per entrambi gli indagati. Il servizio e’ scaturito dall’attivita’ di osservazione effettuata durante il controllo del territorio, nel corso del quale i militari delle fiamme gialle hanno rilevato un strano via vai di persone nei pressi dell’abitazione di una persona gia’ nota alle forze dell’ordine per la detenzione e la vendita illegale di fuochi d’artificio. Attraverso un’ulteriore attivita’ di osservazione e pedinamento sono stati confermati i sospetti.