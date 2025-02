“L’incremento delle presenze turistiche in Sicilia è un segnale forte e chiaro: la nostra isola è sempre più al centro dell’attenzione internazionale. Tuttavia, questo successo impone scelte strategiche per sostenere la crescita e migliorare la rete infrastrutturale, a partire dalla realizzazione dell’aeroporto di Agrigento”, lo afferma l’on. Calogero Pisano, deputato agrigentino, commentando i dati presentati dal Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla BIT di Milano.

Secondo i numeri ufficiali, nel 2024 la Sicilia ha registrato oltre 21,5 milioni di presenze turistiche, con un aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente e un boom di visitatori stranieri pari a +11,1%.

“Questi dati dimostrano la bontà dell’azione dei governi nazionale e regionale e che il turismo è una risorsa strategica per la Sicilia e, in particolare, per Agrigento, che può vantare un attrattore unico come la Valle dei Templi. Ma senza infrastrutture adeguate, rischiamo di frenare il potenziale di crescita del nostro territorio. La realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento non è più solo un’opportunità, ma una necessità concreta per sostenere e ampliare i flussi turistici”, prosegue Pisano.

L’onorevole evidenzia come gli attuali scali siciliani facciano già fatica a reggere il traffico passeggeri, una situazione destinata a peggiorare con il previsto aumento dei flussi nei prossimi anni. “L’aeroporto di Agrigento – sottolinea – permetterebbe di servire tutta la Sicilia centromeridionale, migliorando la mobilità interna e internazionale e dando un impulso decisivo allo sviluppo economico dell’area”.

A rafforzare questa prospettiva sono anche le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che in occasione dell’Airport Day ha ribadito l’attenzione del governo sul progetto: “Abbiamo sul tavolo il piano nazionale per lo sviluppo degli aeroporti; tra le richieste esaminate vi è quella della comunità economica di Agrigento per la realizzazione di un nuovo scalo”.

“Queste parole confermano che il momento è quello giusto: oggi più che mai ci sono tutte le condizioni affinché l’aeroporto di Agrigento venga finalmente realizzato. Non si tratta di un progetto irrealizzabile, ma di un’infrastruttura strategica per il futuro della Sicilia e dell’intero sistema aeroportuale nazionale. Continuerò a battermi affinché questa grande opportunità diventi realtà”,conclude Pisano.