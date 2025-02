La pubblica amministrazione, con deliberazione della giunta municipale, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzativo (Piao).

Con il licenziamento del Piao, il Comune provvede, in particolare, all’aggiornamento, in via provvisoria, della parte con riferimento alla sezione “”valore pubblico, performance e anticorruzione”” e l’ assegnazione degli obiettivi.

L’Esecutivo stabilito di conferire la restante sezione, al responsabile del settore Affari generali, per la trasmissione del Piao al Dipartimento della Funzione pubblica e della “”Cospel””.

Giovanni Blanda