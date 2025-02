Contributi di solidarietà a fondo perduto “”una tantum”” di 5 mila euro per chi risiede da 5 anni in Sicilia. Tra i requisiti: Isee inferiore a 5 mila euro, chi richiede e componente familiare non sottoposti a misure di prevenzione. Domande in due steep: entro 25 febbraio e sino al 15 aprile, per via telematica.

Per altre informazioni rivolgersi al Comune, Servizi sociali.

Giovanni Blanda