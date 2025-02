Dopo il grande successo sold out delle date all’Unipol Forum di Milano di sabato 1 febbraio 2025 e di martedì 4 febbraio 2025 al Palazzetto dello Sport di Roma, il giovane fuoriclasse multiplatino Capo Plaza annuncia nuovi appuntamenti per l’estate 2025 in Italia.

Tra questi, sabato 26 luglio si esibirà a Catania sul palco della Villa Bellini per la nuova edizione di Sotto il vulcano fest, la kermesse organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

A tre anni di distanza da “Plaza” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, Capo Plaza ha pubblicato il suo album “Ferite” uscito il 3 maggio dello scorso anno, pubblicato anche in versione Deluxe a novembre.

Anticipato dal singolo “Acqua Passata” in cui Plaza mostra una maturità diversa e parla di paura, di gloria, cercando un mondo nuovo, tutto l’album “Ferite” è il racconto degli ultimi due anni di Capo Plaza, un racconto non studiato a tavolino ma nato spontaneamente in uno studio di registrazione seguendo ciò che passava per la testa, le vibrazioni naturali di Luca e Capo Plaza che non ha più l’ingenuità dei 20 anni ma ha una consapevolezza maggiore e la stessa voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire.

Capo Plaza, artista multiplatino con 73 dischi di Platino e 36 Oro e importanti collaborazioni internazionali, si mette in gioco con un nuovo album di inediti. Nonostante il successo e gli obiettivi raggiunti in questi anni, Capo Plaza ha ancora fame: ce lo dimostra nuovamente ma, questa volta, guardando il mondo da una prospettiva completamente nuova.