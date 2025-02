L’on. Rosellina Marchetta, deputato segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha depositato un’interrogazione parlamentare in merito all’esenzione dell’addizionale regionale IRPEF per i nuclei familiari in presenza di persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92

“Si tratta di una misura utile che costituirebbe un supporto per tutte quelle famiglie che hanno fiscalmente a carico una persona con disabilità. Questi nuclei familiari sostengono costi non indifferenti legati ad attività e percorsi terapeutici che incidono, anche in maniera considerevole, sul bilancio familiare”.

Il distretto socio-sanitario D3, al quale afferiscono i comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa, nel triennio 2021-2022-2023 non ha emanato l’avviso per la manifestazione d’interesse per un contributo una tantum destinato, per il triennio precedente, alla figura del Caregiver.

“Questo tipo di esenzione – conclude la parlamentare l’On. Marchetta- che trova una simile applicazione nel comune di Grotte e in altre realtà, darebbe un prezioso sollievo a coloro che assistono persone con disabilità spesso in situazioni delicate e difficili”.