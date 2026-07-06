DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE ALFONSO IMBRO’: Consentiteci di rendere plauso, per l’attività lavorativa svolta, in occasione della visita del Santo Pontefice, Papa Leone XIV, sull’Isola di Lampedusa, alle donne ed agli uomini della Questura di Agrigento e di tutte le Forze di Polizia impegnate per questo evento, di particolare rilevanza sociale, politica ed ecclesiale. Dimostrando, ancora una volta, una capacità organizzativa e di visione operativa di assoluta eccellenza, nella gestione dell’ordine e della sicurezza Pubblica. Un evento talmente rilevante in ambito internazionale, nella quale la macchina della sicurezza si è sottoposta ad uno sforzo straordinario. La Questura di Agrigento guidata dal Questore di Agrigento Dr. Tommaso Palumbo, coadiuvato dal Vicario del Questore, Primo Dirigente Dott. Carlo Mossuto, che ha diretto le attività operative assicurando l’impiego sinergico delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, in stretta collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte. E da un eccellente stuolo di funzionari, ha permesso che l’evento si svolgesse nella massima serenità senza che si verificassero incidenti o altro, garantendo ampia sicurezza.

La Questura di Agrigento, continua Imbrò, ancora una volta, ha saputo interpretare nei modi e nei tempi migliori il ruolo istituzionale di chi rappresenta lo Stato. Tutto questo grazie al silente lavoro degli Operatori di Polizia, che hanno confermato l’altissimo livello di professionalità, dimostrando di saper affrontare eventi di particolare delicatezza di risonanza internazionale. A tutti i colleghi impegnati in questo particolarissimo servizio giunga il nostro più ampio apprezzamento e sincero ringraziamento.