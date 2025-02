Duecento multe in meno di due settimane. È il bilancio dell’attività di contrasto, svolta dagli agenti della polizia locale di Agrigento, al fenomeno della sosta selvaggia. Automobilisti indisciplinati che lasciano i veicoli negli stalli riservati ai ciclomotori o, ancora peggio, occupando gli spazi destinati ai disabili. E, ancora, la sempre più diffusa pratica di non pagare il ticket per la sosta negli stalli delimitati dalle strisce blu.

I vigili urbani, agli ordini del comandante Vincenzo Lattuca, hanno intensificato i controlli soprattutto nel centro cittadino: via Atenea, viale della Vittoria, piazzale Aldo Moro ma anche piazza Pirandello e tutte le zone della movida. Il bilancio è di duecento multe negli ultimi dodici giorni. La metà delle contravvenzioni sono state elevate sabato 1 e 8 febbraio.