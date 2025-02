La procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna nei confronti di due maestre agrigentine accusate di maltrattamenti ai danni di un alunno di sei anni (all’epoca dei fatti) affetto da disturbi dell’emotività. Le insegnanti, in servizio in una scuola della Città dei templi, erano state condannate in primo grado dal tribunale di Agrigento a quattro anni e un mese di reclusione oltre all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e al pagamento di 20 mila euro alla persona offesa, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Salvatore Cusumano.

La difesa delle due imputate – sostenuta dagli avvocati Sebastiano Bellanca, Simona Fulco e Domenico Russello – aveva chiesto alla Corte presieduta dal giudice Vittorio Anania di riaprire l’istruttoria dibattimentale e sentire in aula alcune colleghe delle maestre. I giudici della quarta sezione penale hanno però rigettato l’istanza, ritenendola tardiva, a cui peraltro si erano opposte sia l’accusa che la parte civile. Il processo è stato rinviato al 17 giugno per le arringhe difensive.