Grande soddisfazione espressa dall’onorevole Riccardo Gallo, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e dall’on. Margherita La Rocca, per il risultato ottenuto dalla provincia di Agrigento nel tesseramento 2024. Con 3.580 iscritti, il territorio agrigentino rappresenta il 25% di tutti i tesserati del partito in Sicilia, un dato che conferma il forte radicamento di Forza Italia nella provincia.

“Questo straordinario risultato – ha dichiarato Gallo – è frutto di un impegno costante sul territorio, di una classe dirigente capace e di una rete di amministratori locali, giovani, donne e imprenditori che credono nei valori del Partito Popolare Europeo. Un percorso portato avanti in piena sintonia con l’onorevole Margherita La Rocca, con una particolare attenzione alle dinamiche territoriali e alle esigenze dei cittadini. Un traguardo che è il risultato di una strategia vincente guidata con grande capacità dal coordinatore regionale Marcello Caruso, il quale ha saputo imprimere una spinta decisiva al radicamento di Forza Italia in Sicilia. Grazie alla sua guida, il partito ha rafforzato la propria presenza nei territori, consolidando un progetto politico solido, inclusivo e in costante crescita. Il suo impegno ha permesso di coinvolgere sempre più amministratori e cittadini, contribuendo in modo determinante al successo del tesseramento.” La provincia di Agrigento si conferma una delle roccaforti del nostro movimento, contribuendo in maniera determinante alla crescita di Forza Italia in Sicilia. Dai dati del tesseramento emergono numeri significativi nei comuni agrigentini: Agrigento città conta 763 iscritti, Canicattì 269, Favara 357, Porto Empedocle 256 e Palma di Montechiaro 183, solo per citarne alcuni.

“Questi numeri – dichiarano Gallo e La Rocca – premiano anche l’azione politica del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che con il suo governo ha conseguito risultati importanti per la Sicilia, rafforzando il legame tra Forza Italia e i cittadini. L’ottimo operato della Regione ha contribuito a creare fiducia e adesione intorno al nostro progetto politico.” “Forza Italia in Sicilia – conclude Gallo – si prepara con entusiasmo alla stagione congressuale che partirà il 28 febbraio, un appuntamento fondamentale per consolidare il nostro gruppo dirigente e proseguire, in simbiosi con l’on. La Rocca, il percorso di crescita e radicamento del partito nei singoli territori.” La provincia di Agrigento si conferma dunque un punto di riferimento essenziale per Forza Italia, con un contributo determinante alla sua crescita in Sicilia.